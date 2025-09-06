Ecuador celebra el premio al mejor guión para película de Ana Cristina Barragán en Venecia

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador celebró este sábado que la película ‘Hiedra’, de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, recibiera el premio al Mejor Guión de la sección Horizontes en la 82 edición del Festival de Venecia.

«Este logro marca un hito para la cinematografía nacional, posiciona al Ecuador en uno de los escenarios más prestigiosos del cine mundial», señaló el Ministerio de Cultura en un comunicado.

«El cine ecuatoriano está de fiesta», añadió la ministra de Cultura, Romina Muñoz, en su cuenta de la red social X, quien indicó que «la inversión en arte ecuatoriano es fundamental».

«Esta película fue ganadora de las líneas de fomento del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación», resaltó la funcionaria.

La cartera de Cultura reconoció el «importante trabajo» de la cineasta, «que creyó en el aporte del Estado ecuatoriano», pues ‘Hiedra’ recibió un aporte de 224.000 dólares a través de la línea de fomento del Instituto que hizo posible cubrir distintas etapas de la obra, como el desarrollo, producción y posproducción del largometraje, entre otras.

‘Hiedra’ es la historia de Azucena (Simone Bucio), una treintañera que cada día pasa horas observando a los muchachos de un orfanato, especialmente a uno de ellos, Julio (Francis Eddú Llumiquinga), sin rumbo en la vida.

Sus mundos parecen distantes, cada uno en una clase social diferente, pero sus heridas acabarán acercándolos a un descubrimiento recíproco, sobre una ruta íntima que culminará a los pies de un volcán de la capital ecuatoriana.

Una película que a diferencia de sus dos trabajos anteriores, es menos autobiográfica, como explicó la realizadora en la rueda de prensa tras la ceremonia de premios.

«Me interesaba hablar de otras intimidades, de los adolescentes que no son adoptados en las casas de acogida de Ecuador», señaló Barragán, a la que le importaba mucho mostrar «las heridas de la infancia y la adolescencia».

Esta película, una producción entre Ecuador, México, Francia y España, cierra la trilogía que Ana Cristina Barragán ha dedicado a historias atravesadas por un tema familiar, completada por ‘Alba’ (2016) y ‘La piel pulpo’ (2022). EFE

cbs/nvm