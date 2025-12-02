Ecuador comenzó último con -3 puntos y acabó segundo, con cambio de seleccionador incluido

Remberto Moreira

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- Ecuador llega al Mundial de 2026 con un equipo consolidado y la mejor defensa de Suramérica, como quedó demostrado al comenzar las eliminatorias en último lugar con -3 puntos por la sanción que se le impuso por el caso Byron Castillo y acabar en el segundo lugar, solo por detrás de Argentina, incluso con cambio seleccionador en mitad del proceso.

La Tri demostró que es un equipo muy trabajado al que es casi imposible hacerle el gol, pero al que también le cuesta enormemente hacer goles si su capitán Enner Valencia no está entonado, como lo demuestra que el 0-0 se repitió en ocho partidos.

Solo tuvo dos derrotas, en sus visitas a Argentina y Brasil, ambas por 1-0, y mantuvo en cero su arco en total de trece encuentros.

La Tri comenzó su camino a la próxima Copa del Mundo con el español Félix Sánchez Bas, tras no haber logrado renovar al argentino Gustavo Alfaro, pero lo terminó con Sebastián Beccacece, quien, a pesar de los resultados, no está conforme con el juego del equipo.

Sánchez Bas, quien dirigió a Catar en la cita mundialista de 2022, asumió el cargo sin mayores expectativas entre los ecuatorianos, arrancó con derrota 1-0 a domicilio de Argentina, pero se repuso con triunfos 2-1 de local ante Uruguay y 1-2 en su visita a Bolivia.

Luego llegaron dos empates sin goles: uno de local ante Colombia y otro de visita frente a Venezuela, en medio de la incredulidad y del malestar de los fanáticos que, a pesar de la siguiente victoria por 1-0 en Quito frente a Chile, ya pedían la salida de Sánchez, que terminó dándose tras la Copa América.

Beccacece debutó en septiembre de 2024 con derrota por 1-0 a domicilio contra Brasil y, desde entonces, sumó empates y victorias, en la mayoría de partidos sin recibir, pero tampoco convertir en el arco contrario.

La particular campaña del equipo de Beccacece tampoco es aceptada por una parte de los exseleccionados mundialistas locales y de los periodistas, que otorgan pocas posibilidades de éxito al equipo.

Más allá de las críticas, de los aciertos y desaciertos en las convocatorias y conducción del equipo, el seleccionador y sus dirigidos alientan la esperanza para realizar la mejor campaña ecuatoriana durante un Mundial, pues en tres quedó eliminado en la fase de Grupos y solo en el de Alemania 2006 accedió a octavos de final.

Ecuador mantiene hasta el momento un férreo sistema defensivo en el que sobresalen el portero Hernán Galíndez (Huracán); los defensas Willian Pacho (París Saint-Germain), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas); los centrocampistas Moisés Caicedo (Chelsea) y Alan Franco (Atlético Mineiro), y el goleador histórico del equipo, el atacante Enner Valencia (Internacional de Porto Alegre).

El once ideal de Beccacece está compuesto por Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

En los análisis previos a la disputa del Mundial, las críticas recaen en el discreto nivel de aciertos en el arco contrario, pues Ecuador ganó ocho partidos, empató ocho y perdió dos; anotó 14 goles en 18 partidos y recibió cinco, convirtiéndose en el mejor sistema defensivo de Suramérica. EFE

