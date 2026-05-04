Ecuador comienza un nuevo periodo de toques de queda nocturnos en casi la mitad del país

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Guayaquil (Ecuador), 3 may (EFE).- Ecuador inició en la noche de este domingo un nuevo periodo de toques de queda nocturnos en casi la mitad del país que prolongará durante quince días, una medida con la que el Gobierno busca intensificar las operaciones contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino.

La medida estará vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 hora local (10:00 GMT) del siguiente día hasta el 18 de mayo en nueve de las veinticuatro provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico.

Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, las dos mayores ciudades del país, concentran el 90 % de la violencia y el 86,70 % de la delincuencia que se registra a nivel nacional, según datos oficiales. EFE

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