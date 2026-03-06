Ecuador condena a 9 años de cárcel a dos líderes narcotraficantes por tráfico de armas

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- Un tribunal de Ecuador sentenció a nueve años y cuatro meses de cárcel a los narcotraficantes Celso Moreira, alias Celso, y Rolando Federico Gómez, alias Fede, y a otras nueve personas más, por tráfico de armas, después de que se los detuviera en una fiesta realizada en una finca a las afueras de Guayaquil.

Celso es considerado por las fuerzas de seguridad como el «líder invisible» de la banda criminal Los Choneros, la más antigua del país andino, vinculada al cartel de Sinaloa en México; mientras que Fede tiene a su mando a Los Águilas, una facción de esta misma organización criminal.

Ambos fueron detenidos junto a una treintena de personas en una fiesta realizada el 10 de mayo de 2024 por el cumpleaños de Celso, donde la Policía incautó 34 pistolas, 1.300 cartuchos sin percutir de diversos calibres, catorce radios de comunicación, un chaleco antibalas, más de 200 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Celso, conocido también como Patucho Celso, fue liberado posteriormente por un juez y recapturado en septiembre pasado en la localidad de San Jacinto, perteneciente a la provincia costera de Manabí, después de varios días de seguimiento y vigilancia.

Mientras que Fede fue llevado a la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), la cárcel más poblada y violenta del país, de donde escapó en junio pasado vestido con un uniforme militar que presuntamente consiguió con la complicidad del personal de seguridad de la prisión.

Fue recapturado en octubre en la ciudad colombiana de Medellín y posteriormente fue expulsado hacia Ecuador.

La Fiscalía llamó a juicio a 15 de los detenidos en la fiesta de Celso, pero «cuatro fallecieron antes de concluir el proceso», indicó el Ministerio Público.

Además de la pena de cárcel, los jueces ordenaron que los ahora sentenciados paguen una multa equivalente a unos 12.500 dólares.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas por el Gobierno ecuatoriano como «terroristas», en el marco del «conflicto armado interno» declarado en 2024 por el presidente del país andino, Daniel Noboa, para intentar hacer frente a la escalada de violencia que llevó al país a liderar el índice de homicidios en Latinoamérica.

Además, fue catalogada junto a Los Lobos, la otra gran banda criminal del país andino, como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

Su líder máximo es José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, extraditado el año pasado a Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico y otros delitos. EFE

