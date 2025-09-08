The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador condena el atentado en Jerusalén «y toda forma de terrorismo» contra civiles

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano condenó «enérgicamente» este lunes el atentado en una parada de autobús de Jerusalén en el que murieron seis personas y una decena más quedaron heridas, y también «toda forma de terrorismo contra la población civil».

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país andino expresó, además, en un comunicado su solidaridad «con el pueblo y el Gobierno de Israel».

Y manifestó la misma solidaridad con las familias de las víctimas y de los heridos en el atentado ocurrido en Jerusalén.

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Las autoridades israelíes arrestaron a un «sospechoso» de Jerusalén Este tras el ataque mortal a tiros en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, según anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Además de los fallecidos, entre los que hay un ciudadano español de 25 años, los paramédicos trasladaron a trece heridos al hospital, y a otras diez personas que sufrían ansiedad.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados. EFE

cbs/sm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR