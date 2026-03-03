Ecuador confía en ‘Superman’ Valencia

Remberto Moreira

Guayaquil (Ecuador), 3 mar (EFE).- La selección de Ecuador, que cuenta con la mejor defensa de Sudamérica a la luz de los resultados de las eliminatorias, tiene a 100 días del Mundial a todas sus figuras compitiendo con regularidad en sus clubes.

Tranquilidad para el seleccionador Sebastián Beccacece.

Las lesiones más trascendentes hasta el momento de jugadores habituales en las convocatorias corren por cuenta de una dolencia en el hombro de Kendry Páez tras su reciente debut con River Plate, y una fractura de peroné de Johan García, del Barcelona ecuatoriano, mientras que Kevin Rodríguez prepara su retorno a las canchas luego de superar también una larga lesión.

La atención se centra sobre todo en el desempeño y el estado de forma de Enner Valencia, su capitán y máximo goleador histórico, que busca jugar su tercera Copa del Mundo y aumentar su cuenta de seis goles en mundiales con la camiseta de la selección nacional.

Valencia, de 36 años, es prácticamente la única baza y garantía de gol de la Tri, pues ha sido el autor de la mayor parte de los goles claves que la llevaron a este Mundial.

Sin él, a Ecuador le cuesta mucho batir la portería rival.

‘Superman’ Valencia lleva cuatro goles con Pachuca en doce partidos dd la Liga MX.

El otro muro de esperanza

Lo más fuerte de Ecuador, que se enfrentará en el Grupo E a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, pasa por el rendimiento casi exacto de su defensa, que encajó solo 5 goles en 18 partidos de las eliminatorias sudamericanas.

El desempeño fue mejor incluso que Argentina, que terminó en primer lugar de la clasificación, pero con 10 goles recibidos.

Ahí, Willian Pacho y Piero Hincapié se han vuelto indiscutibles en el París Saint-Germain y el Arsenal inglés, respectivamente.

Para incrementar la confianza de los ecuatorianos, en su línea de defensa, de medio campo y de la mayoría de los atacantes, marca un promedio de edad de 24 años.

Caicedo, de 24, fue expulsado en el partido final de las eliminatorias de 2025 contra Argentina, por lo que automáticamente quedó suspendido para el primer partido contra Costa de Marfil.

Pero estará disponible contra Curazao y Alemania.

Si bien el centrocampista titular de la selección y del Chelsea se perderá el primer duelo, Beccacece dispondrá de varios nombres para superar su ausencia en el primer partido de la fase de grupos.

El seleccionador de Ecuador ha destacado que tiene conformado en un ochenta por ciento la plantilla que llevará al Mundial y que dispone también de un gran abanico de posibilidades para escoger en los próximos amistosos a los otros seis jugadores.

Ecuador preparará el Mundial de 2026 con dos amistosos en marzo.

Primero jugará contra la selección de Marruecos en Madrid y a continuación se medirá con la de Países Bajos en Eindhoven.

La cita en Madrid será el 27 de marzo y la de Endhoven el 31. EFE

