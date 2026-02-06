Ecuador confirma «reunión privada» con delegación colombiana en medio de guerra comercial

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó que habrá una «reunión privada» con una delegación de alto nivel que llegará desde Colombia este viernes para dialogar sobre la agenda bilateral en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países.

«Efectivamente hoy se llevará a cabo la reunión entre cancilleres más autoridades de los dos países. Será una reunión privada sin cobertura», señalaron desde el Ministerio sin dar más detalles, después de que Colombia anunciara que una misión de ese país viajará a Ecuador para la cita.

La Cancillería ecuatoriana no ha confirmado la hora ni el lugar en que se realizará la reunión entre las autoridades de ambos países ni si después de la cita se emitirá algún pronunciamiento sobre los resultados obtenidos.

La delegación colombiana la encabezan la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quienes estarán acompañados por directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía, de Justicia y de la petrolera estatal Ecopetrol.

«Como resultado del encuentro se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético», señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.

La reunión se da después de que el pasado 1 de febrero entrara en vigor un arancel del 30 % impuesto por Ecuador a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» de este país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera de 586 kilómetros.

A esa medida, ordenada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, Colombia respondió con aranceles también del 30 % a más de cincuenta productos ecuatorianos, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Posteriormente, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.

Colombia aseguró este viernes que su delegación «espera ratificar el ofrecimiento de apoyo» a Ecuador «para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional».

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino, que cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.216. EFE

cbs/pcc