The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador confirma el primer caso de influenza A (H3N2) variante K en el país andino

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 20 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó este sábado el primer caso de influenza A (H3N2) variante K, correspondiente a un paciente en el sur del país.

El caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria, indicó en un comunicado.

El Ministerio aseveró que mantiene activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional.

Reiteró a la población la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

Ante cualquier signo de alerta, el MSP pidió a la ciudadanía que acuda oportunamente a los servicios de salud.

Asimismo, recordó que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios. EFE

sm/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR