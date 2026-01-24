Ecuador confirma que el menor retenido por migración permanece bajo custodia de EE.UU.

Quito, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador confirmó este sábado que Liam Conejo, el menor ecuatoriano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, y su padre, Adrián Conejo, permanecen juntos bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en un Centro de Procesamiento de Inmigración de Texas.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el menor y su padre se encuentran en el centro ‘South Texas Family Residential Center’, mientras se define su situación migratoria.

La Cancillería indicó que el Consulado de Ecuador en Houston mantiene contacto permanente con el oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a cargo de dicho centro, con el fin de precautelar el bienestar de ambos.

Además, el ministerio señaló que el proceso de asilo que mantiene la familia continúa en curso y que se realizará una audiencia judicial para determinar su situación migratoria.

Al respecto, el Consulado de Ecuador en Minneapolis se mantiene en contacto con el abogado particular de la familia.

La Cancillería precisó además que, hasta el momento, la madre del menor no ha solicitado asistencia consular, pese a que el consulado ha puesto a su disposición todo el apoyo necesario.

El Gobierno ecuatoriano reiteró que mantiene un seguimiento constante de los ciudadanos ecuatorianos que enfrentan procesos migratorios en el exterior, con especial atención a los casos que involucran a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad, y recordó que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se atendieron más de 41.000 casos de este tipo. EFE

