Ecuador crea un sistema de cálculo «excepcional» para reducir el coste de los combustibles

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Quito, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador diseñó un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y diésel para reducir «de manera excepcional y temporal» el impacto de las variaciones extraordinarias del mercado internacional en los consumidores, según informó este jueves la Presidencia.

La reforma, establecida mediante decreto ejecutivo, mantiene el sistema de bandas e incorpora un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional. Esto permite que la variación del precio internacional del crudo impacte menos en el coste de los combustibles.

Este mecanismo solo se activará cuando se cumplan tres condiciones de manera simultánea y la rebaja tendrá un tope del 1,5 % mensual, según el decreto oficial, que «equivale a cinco centavos por galón (3,78 litros) en cada uno de los productos subsidiados», según explicó a EFE Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo.

Además, indicaron que entrará en vigor desde el domingo 12 de julio y que tiene un carácter «excepcional», es decir, que solo se pone en marcha si coinciden tres requisitos técnicos. De esta forma, habría que esperar hasta el próximo mes de agosto «para evaluar si se cumplen las mismas condiciones y así ampliar la medida treinta días más», continuó Rosero.

«Asimismo, cuando las condiciones del mercado internacional sean favorables, el mecanismo permitirá trasladar esa reducción al precio que pagan los usuarios, beneficiando a los hogares, al transporte y a los sectores productivos», añadió también la Presidencia.

«Desde el punto de vista técnico, todavía debía darse una subida de precios este mes. El Gobierno está haciendo un esfuerzo grande en beneficio del consumidor», detalló Rosero.

El anuncio se hizo público tres días antes de la actualización mensual del precio, que se renueva el mismo 12 de julio. Actualmente, las gasolinas Extra y Ecopaís están en 3,31 dólares por galón.

Con todo, desde el Gobierno también garantizaron la absoluta normalidad en el abastecimiento de combustible en el país andino. EFE

af/nvm