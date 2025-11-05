Ecuador decomisa 147 kilos de marihuana en provincia del Carchi, fronteriza con Colombia

1 minuto

Quito, 5 nov (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador decomisó 147 kilos de marihuana y aprehendió a un ciudadano venezolano en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación policial se llevó a cabo en la localidad de Julio Andrade, en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, donde «un sujeto de nacionalidad venezolana pretendía ingresar al mercado nacional el equivalente a 300 mil dosis de droga, cuyo valor en el mercado nacional es de 114 mil dólares», escribió el ministro en su cuenta de la red social X.

El individuo fue puesto a órdenes de la justicia para el debido proceso, indicó el ministro en el mensaje en el que adjuntó fotografías del detenido y de los paquetes de marihuana, así como un video del momento en que abren uno de los paquetes de droga hallados en un automóvil.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, especialmente cocaína, tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/jrh