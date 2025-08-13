The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador decomisa 550 kilos de cocaína que estaban ocultos en un doble fondo de un vehículo

Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó este martes 550 kilos de cocaína que estaban escondidos en un doble fondo de un vehículo pesado que fue interceptado en una vía de la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, informó la institución.

Los agentes detuvieron el vehículo durante un operativo de control, empezaron a revisarlo y encontraron que tenía un doble fondo en el que había varias bolsas enumeradas que en su interior tenían 550 bloques tipo ladrillo con cocaína.

El conductor del vehículo fue detenido para investigaciones y se le decomisó también su teléfono móvil.

Según la Policía, la droga incautada está valorada en aproximadamente 16 millones de dólares en Estados Unidos y en 25 millones en Europa.

En el primer semestre del año, en Ecuador se decomisaron alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

