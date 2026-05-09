Ecuador decomisa más de 70 kilos de marihuana en operativos durante el toque de queda

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Quito, 9 may (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó más de 70 kilos de marihuana en un operativo realizado en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas (suroeste), una de las más afectadas por la violencia en la nación andina.

El Ministerio del Interior indicó este sábado que el operativo se ejecutó en la zona de Nueva Prosperina y permitió la captura de un sujeto por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

La droga hallada estaba en 120 paquetes, señaló el Ministerio, que publicó en redes sociales fotografías del decomiso y de sujeto capturado, sobre el cual no ha dado más detalles.

De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, informó de otros operativos en Guayas contra los grupos delincuenciales Latin King, Chone Killer, Lagartos y Fatales, «vinculadas a asesinatos, robos, tráfico de armas, tráfico de drogas, receptación».

Como resultado de los operativos se capturó a 20 personas (17 hombres y 3 mujeres) y se aisló a 3 menores de edad, señaló antes de agregar que 17 de los detenidos registran antecedentes penales por tráfico de drogas, tráfico de armas, asesinato, robo y asociación ilícita.

En esos operativos, se incautaron 30 armas de fuego (4 pistolas, 7 revólveres, 10 escopetas y 9 rifles), 3 alimentadoras, municiones de diferentes calibres, ocho artefactos explosivos, 670 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, tres cámaras de vigilancia y dinero en efectivo, entre otros.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, esta dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar). EFE

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