Ecuador deporta a 24 extranjeros tras un operativo de control en el norte del país

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 7 mar (EFE).- Un total de 24 extranjeros de nacionalidad colombiana, venezolana y brasileña fueron deportados de Ecuador tras un operativo de control migratorio realizado en la provincia de Imbabura, en el norte del país, informó el Ministerio del Interior.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Ibarra, capital de Imbabura, donde la Subsecretaría de Migración de Interior y la Policía identificaron a 19 personas de nacionalidad colombiana, cuatro de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad brasileña.

De ellos, 18 se encontraban en el país en situación migratoria irregular, de acuerdo a Interior, que no detalló las circunstancias de cada caso.

Mientras que los otros seis ciudadanos, todos colombianos, «fueron deportados por representar amenaza o riesgo para la seguridad» del país, de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana, señaló la cartera de Estado, que agregó que dos de ellos tenían antecedentes penales en su país.

En el último año, Ecuador ha deportado o prohibido la entrada a varios extranjeros bajo el argumento de que pueden representar riesgos para la seguridad, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales, que han sido denominados como «terroristas».

Pese a esta «guerra» lanzada contra el crimen, Ecuador cerró en 2025 como el año más violento de su historia, al contabilizar 9.235 asesinatos, según cifras oficiales. EFE

cbs/gpv