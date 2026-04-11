Ecuador deporta a ciudadano colombiano con antecedentes en su país de origen

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Quito, 10 abr (EFE).- Las autoridades de Ecuador deportaron a un ciudadano colombiano con antecedentes en su país de origen al considerarlo una amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado, según informó este viernes el Ministerio del Interior.

La deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Policía Nacional.

Según la información oficial, el hombre, identificado como S.S. Eric, registraba antecedentes por violencia contra un servidor público, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

Las autoridades señalaron además que sobre el ciudadano pesaba una orden de captura vigente en Cali, Colombia, por el delito de violencia contra servidor público.

De acuerdo con la información difundida por el ministerio, el individuo fue capturado en diciembre de 2024 en Valle del Cauca, en Colombia, por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y en julio del mismo año en Antioquia por el mismo delito.

Asimismo, en diciembre de 2021 fue detenido también en Valle del Cauca por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. EFE

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