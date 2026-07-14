Ecuador deporta a colombiano con orden de captura en su país por el delito de receptación

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Quito, 14 jul(EFE).- La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Ecuador, ejecutaron la deportación inmediata de un ciudadano colombiano «considerado amenaza para la seguridad interna del país», informaron este martes.

El ciudadano identificado como Cley G.M. posee una orden de captura vigente en Colombia por el delito de receptación (adquirir, ocultar o comercializar bienes que provienen de un delito), con una condena de 6 años y 3 meses, indicó el Ministerio del Interior en sus redes sociales.

Anotó que gracias al intercambio de información y a los controles migratorios, se dispuso su prohibición de ingreso al Ecuador por 10 años, conforme a la normativa legal vigente. EFE

sm/lpm