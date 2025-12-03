Ecuador deporta a dos ciudadanos colombianos con presuntos antecedentes en su país

Quito, 3 dic (EFE).- Ecuador deportó a dos ciudadanos de origen colombiano con presuntos antecedentes penales por hurto y concierto para delinquir en su país de origen, según informó este miércoles el Ministerio del Interior a través de sus redes.

El operativo, liderado por la Policía Nacional y en conjunto con la Subsecretaria de Migración, se desarrolló en la provincia amazónica de Napo, donde los agentes localizaron a los dos individuos.

Ambos fueron trasladados a la frontera con Colombia y puestos a disposición judicial de la autoridad migratoria del país vecino.

Este miércoles, además, el Ministerio del Interior también informó de otro caso de deportación de un ciudadano peruano detenido en la ciudad andina de Ambato, y quien fue entregado a las autoridades de su país en la zona fronteriza. EFE

