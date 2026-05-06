Ecuador deporta a estadounidense que intentó alterar el orden público en Embajada de Corea

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Quito, 5 may (EFE).- Ecuador deportó a un ciudadano estadounidense que incumplió la normativa migratoria e intentó alterar el orden público en la Embajada de Corea del Sur, según informó este martes el Ministerio del Interior.

El extranjero, identificado como J.J. Carl, fue deportado en coordinación con la Policía Nacional tras comprobarse su «ingreso al país por un lugar no autorizado», por lo que habría evitado el control migratorio.

La Subsecretaría de Migración señaló que la medida se adoptó en apego a la normativa vigente y en «resguardo de la seguridad pública».

Este martes, el Ministerio también informó de la deportación de otro ciudadano estadounidense requerido en su país por su presunta vinculación con delitos relacionados con material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, por lo que se consideró que su permanencia en Ecuador representaba «una amenaza para la seguridad pública». EFE

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