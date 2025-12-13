Ecuador deporta a una mexicana con antecedentes penales por tráfico de drogas

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- Una mujer de nacionalidad mexicana fue deportada por Ecuador después de que funcionarios de la Subsecretaría de Migración y agentes de la Policía detectaran que tenía antecedentes por tráfico de drogas y se la considerara como una «amenaza para la seguridad pública y la estructura del Estado».

La mujer, identificada como María J., fue detectada en un control de seguridad de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, cuando intentaba ingresar a visitar a alguien.

El intercambio de información entre autoridades permitió conocer a los agentes que la detuvieron que la mujer y su expareja supuestamente se habrían dedicado a reclutar personas para convertirlas en «mulas» que transportaban droga proveniente de México. Esa habría sido la razón por la que ella entró en prisión.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar el combate contra los grupos criminales, que se dedican principalmente al narcotráfico y que han sido denominados como «terroristas».

Las autoridades atribuyen a la disputa entre estas bandas delictivas la escalada de violencia que se registra en los últimos años en Ecuador y que en este 2025 se ha intensificado al contabilizar un promedio de un asesinato por hora. EFE

