Ecuador deportará a ciudadano argentino detenido en protestas en Imbabura, dice ministro

3 minutos

Quito, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador deportará a un ciudadano argentino detenido este jueves en una manifestación en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas convocadas por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg.

El arrestado Agustín Ariel G. ingresó a Ecuador presuntamente de manera irregular, por lo que será «deportado a su país de origen en las próximas horas».

Además, fue identificado cuando portaba palos y piedras para, según explicó el ministro, incitar a la violencia en las calles de la ciudad de Otavalo, donde este jueves se recrudecieron los enfrenamientos entre manifestantes y fuerzas estatales.

Ecuador cumple once días envuelto en una serie de protestas y manifestaciones por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que pasó de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La provincia andina de Imbabura, en el norte del país, se ha convertido por el momento en el epicentro de las manifestaciones, lo que ha generado problemas de abastecimiento de combustibles y productos de primera necesidad, además de la falta de insumos en centros hospitalarios, como ocurrió este miércoles en la ciudad de Otavalo.

Por el momento, las protestas se han saldado con un manifestante fallecido en Imbabura, más de medio centenar de heridos, y más de un centenar de detenidos, entre ellos una docena enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo realizadas por la Fiscalía.

El paro continúa

Este jueves, además, la Conaie, la organización social más grande del país, decidió mantener el «paro nacional indefinido» que comenzó el 22 de septiembre, tras un consejo extraordinario de más de siete horas en la capital Quito.

«Ratificamos los puntos de nuestra agenda de lucha, como la derogatoria del Decreto 126 (relativo al diésel), el rechazo al extractivismo, el fortalecimiento de la salud y la educación, la reducción del IVA (del 15 %) al 12 %, el respeto a los derechos colectivos y las garantías plenas para el ejercicio del derecho a la resistencia, verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y la familia del compañero Efraín (fallecido durante la represión a las protestas)», expuso el presidente, Marlon Vargas, en la rueda de prensa posterior.

La Conaie ya lideró en 2019 y 2022 protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles. EFE

af/fgg/jrh