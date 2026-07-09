Ecuador desarticula red de envío de cocaína a Europa ligada a mafias albanesa y polaca

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Quito, 9 jul (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a once personas, en una operación contra una presunta red transnacional dedicada al envío de cocaína hacia Europa, y con supuestos nexos con las mafias albanesa y polaca, además de grupos armados colombianos y ecuatorianos, según informó la institución.

La operación fue ejecutada la madrugada de este jueves por la Policía, en coordinación con la Fiscalía y Europol, en las provincias costeras de Guayas, Esmeraldas -fronteriza con Colombia-, El Oro -que limita con Perú y en la andina Azuay.

Según la Policía, 18 personas fueron vinculadas a presunta delincuencia organizada, de las que once fueron detenidas este jueves y otras siete ya estaban en distintos centros penitenciarios del país.

Entre los investigados figura Jakimiec T., ciudadano polaco considerado como objetivo de alto valor y requerido en su país por narcotráfico, quien fue detenido el pasado 9 de junio durante otra operación ejecutada en la provincia costera de Santa Elena.

Mientra que entre los apresados está Daci P., un albanés identificado como individuo de interés penal relevante y señalado como uno de los presuntos líderes de la estructura, al haber ejercido supuestamente como enlace entre organizaciones albanesas y grupos criminales ecuatorianos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización habría operado desde 2019 y estaría presente en Esmeraldas, Guayas, Azuay y El Oro, así como en el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano.

La droga habría sido abastecida desde laboratorios ubicados en zonas fronterizas con Colombia y trasladada por corredores terrestres dentro de Ecuador, para luego ser ocultada en contenedores llenos de banano, café, mariscos, madera y otros que salían desde puertos locales hacia Europa.

Los cargamentos tenían como destino Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Dinamarca y Polonia, según la Policía.

La organización estaría relacionada con al menos 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en siete operaciones antidrogas ejecutadas entre 2020 y 2021.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

af/cbs/lpm