Ecuador desmantela una red de narcotráfico internacional con alcance en Europa

Quito, 4 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador, en colaboración con la Europol, desmanteló en la madrugada de este jueves una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Europa, al detener a 11 personas y decomisar media tonelada de cocaína, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación, fruto de una investigación de 15 meses, se saldó con el arresto de 10 ecuatorianos y uno de origen serbio.

Además, se incautaron 730 paquetes de cocaína valorada en 25 millones de dólares en el mercado europeo. El destino final de la mercancía eran países como Grecia, Países Bajos, Bélgica e Italia, presumiblemente.

La Policía explicó que la sustancia ilícita se enviaba al continente europeo a través de los puertos de Guayaquil, una de las zonas más castigadas de Ecuador por el crimen organizado.

Según detalló el ministro, se realizaron 21 allanamientos en las provincias andinas de Pichincha y Loja, en las costeras Guayas y Manabí y en la amazónica Zamora Chinchipe.

El Gobierno también detalló que la red criminal contaba con el apoyo de un entramado empresarial de compañías legalmente constituidas con récord de exportación, permitiendo así lavar el dinero de las actividades ilícitas.

Más de 200 policías participaron en la operación, además de dos agentes de Interpol y el apoyo de la Fiscalía de Ecuador.

Desde inicios de 2024, Ecuador elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.

Con ello buscó contrarrestar una escalada de violencia criminal sin precedentes en el país, que le ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios y a registrar en 2025 el semestre más violento desde que se tienen registros, con más de 4.600 asesinatos, un 47 % más que en el mismo periodo del año pasado. EFE

