Ecuador destaca cooperación con EE.UU. tras recompensa por cabecilla de Los Choneros

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 dic (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, destacó los acuerdos que tiene el Gobierno con Estados Unidos después de que ese país anunciara este jueves una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura de Francisco Bermúdez Cagua, alias Churrón, uno de los cabecillas de la banda ecuatoriana Los Choneros.

«NUESTROS ACUERDOS NO SON SOLO FIRMAS, SINO ACTOS CONCRETOS», escribió Reimberg en su cuenta de la red social X, donde añadió el anuncio de la decisión de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de ofrecer la recompensa por el líder criminal.

«Que quede absolutamente claro: NO TENDRÁN DÓNDE ESCONDERSE. Donde intenten ocultarse, serán localizados, detenidos y encarcelados. Al crimen organizado: la fiesta se les terminó y el tiempo también», agregó el ministro.

De manera inmediata, en la cuenta oficial de X del Plan de Recompensas ecuatoriano se colgó un cartel con la foto de Churrón y la información de la recompensa.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que Bermúdez Cagua es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de los objetivos del programa de recompensas por información sobre narcóticos.

Además, recordó que Churrón ya fue acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico junto al líder máximo de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y otro de sus hombres de confianza identificado como Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo.

Fito fue recapturado en junio y extraditado un mes después para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos y Topo permanece detenido en Ecuador desde septiembre.

La Administración de Donald Trump designó en septiembre a Los Choneros como grupo terrorista, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra grupos del narcotráfico en Latinoamérica.

«Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cartel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína», aseguró este jueves el Departamento de Estado.

Anteriormente, el Gobierno estadounidense ya había aplicado sanciones económicas a Los Choneros y específicamente a Fito, que está a la espera de un juicio en una corte de Nueva York.

En 2024, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró al país bajo un «conflicto armado interno» para intensificar la lucha contra grupos criminales como Los Choneros, el más antiguo del país, lo que permitió catalogar a estas bandas como terroristas. EFE

