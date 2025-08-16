The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador destruye 5,36 toneladas de droga decomisada en diferentes operativos

Quito, 16 ago (EFE).- Ecuador destruyó un total de 5,36 toneladas de droga decomisada en distintos operativos, informó este sábado el Ministerio del Interior al puntualizar que para el proceso de eliminación contó con la respectiva autorización judicial.

El proceso de destrucción se llevó a cabo del 11 al 15 de agosto en coordinación con la Policía, indicó en sus redes sociales sin detallar de qué tipo de droga se trataba.

La droga decomisada se eliminó por el método de encapsulamiento y representó un millonario golpe a las economías criminales, apuntó.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un ‘conflicto armado interno’ que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios.

Con 4.619 asesinatos entre enero y junio de 2025, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE

