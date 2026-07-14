Ecuador destruye más de 60.000 plantas de coca en una zona fronteriza con Colombia

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Quito, 14 jul (EFE).- El Ejército de Ecuador destruyó cinco hectáreas de cultivos de coca, equivalentes a más de 60.000 plantas, en una operación realizada cerca del río San Miguel, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este martes la institución.

Con información de Inteligencia, los soldados ubicaron un complejo clandestino dedicado al cultivo y procesamiento de coca y, además de las plantas, destruyeron un laboratorio activo que tenía una capacidad de producción de entre 80 y 120 kilogramos de pasta base de cocaína por cada ciclo.

También hallaron maquinaria utilizada para la elaboración de la droga y decomisaron explosivos y armamento, sin precisar el detalle del material incautado.

El Ejército señaló que la operación supone un golpe a las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza, ya que representa más de un millón de dólares en pérdidas para estos grupos.

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el entonces candidato a la Presidencia de Colombia el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien posteriormente ganó los comicios. EFE

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