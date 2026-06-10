Ecuador detiene a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

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Quito, 9 jun (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a dos ciudadanos colombianos señalados como integrantes de una estructura internacional de narcotráfico, en una operación realizada en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según detalló este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Los detenidos son Nerlin Pineda Paredes, alias Familia, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas, y Alver Pineda Mosquera, alias Mono o Promesa, catalogado como individuo de interés penal relevante.

Reimberg señaló que, ambos son requeridos «con fines de extradición a Estados Unidos» y que son «piezas clave» de una organización de narcotráfico vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, narcotraficante conocido como el ‘Pablo Escobar’ de Ecuador que fue extraditado a territorio estadounidense en 2017.

Las investigaciones señalan que los capturados habrían controlado laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia, desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El ministro añadió que, tras la captura de alias Gerald, los ahora detenidos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales». EFE

af/rrt