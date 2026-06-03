Ecuador detiene a hombre requerido por EEUU por presunta posesión de pornografía infantil

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Quito, 3 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a un hombre de 55 años requerido por las autoridades de Estados Unidos, específicamente de Massachusetts, y con orden de captura vigente por posesión de pornografía infantil y exhibición de menores, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

En sus redes sociales, el funcionario publicó un video en el que se aprecia cuando el sujeto, detenido con fines de extradición, es trasladado a dependencias de la Fiscalía.

El ministro Reimberg identificó como Jude Louis de Meis al sujeto que se ocultaba en un inmueble en el municipio Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

Entre los indicios recabados figuran un documento de identidad y una tarjeta de débito bancario, detalló el funcionario antes de finalizar el mensaje con el señalamiento: «Escóndanse donde se escondan los encontramos. Seguimos trabajando». EFE

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