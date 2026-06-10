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Ecuador detiene a un hombre deportado desde Estados Unidos por presunto tráfico de drogas

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Quito, 9 jun (EFE).- La Policía de Ecuador informó este martes de la detención de Pedro P., un ciudadano ecuatoriano que fue deportado desde Estados Unidos y que era requerido por la justicia de su país por el delito de organización o financiamiento para la producción y tráfico de drogas.

Según el cuerpo policial, la captura fue posible gracias a la cooperación policial internacional y a una notificación roja de Interpol emitida contra el arrestado.

Las investigaciones determinaron que Pedro P. presuntamente coordinaba desde tierra el abastecimiento logístico para embarcaciones vinculadas a una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, aunque no se dieron más detalles.

De acuerdo con la Policía, el caso está relacionado con la interceptación en 2020 de un semisumergible por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos a unas 1.800 millas náuticas (3.333 kilómetros) de la costa sudamericana.

Durante esa operación se incautaron aproximadamente 2.400 kilogramos de droga. EFE

af/rrt

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