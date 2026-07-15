Ecuador e Israel avanzan en una agenda de cooperación e integración económica

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Quito, 15 jul (EFE).- Ecuador e Israel fortalecen su relación comercial y avanzan en una agenda de cooperación e integración económica por medio de la III Reunión del Comité Conjunto Económico y Comercial (JETCO), un espacio en el que participó, vía telemática, el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo.

La reunión contó también con la participación del director de la Administración de Comercio Exterior de Israel, Roey Fisher, quien encabezó la delegación israelí.

Asimismo, participaron la embajadora de Ecuador en Israel, María Cristina Cevallos, y el embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid.

Durante el encuentro se revisó la evolución de la relación comercial bilateral y se ratificó el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente para ampliar y diversificar el intercambio comercial, aprovechando el carácter complementario de sus economías, informó este miércoles el Ministerio de Producción en un comunicado.

En el marco de la reunión también se revisó una agenda de cooperación enfocada en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de ambos países.

Entre ellas, innovación y transformación agroindustrial; agricultura climáticamente inteligente; gestión del agua; comunicaciones digitales y cooperación técnica en medidas sanitarias y fitosanitarias, con el propósito de promover el intercambio de conocimiento, tecnologías y buenas prácticas que fortalezcan la competitividad de los sectores productivos.

Las delegaciones intercambiarán puntos de contacto para dar seguimiento a las iniciativas identificadas y analizarán la posibilidad de iniciar conversaciones orientadas a la negociación de un acuerdo comercial, que contribuya a profundizar la integración económica entre Ecuador e Israel, reza el escrito.

El comercio bilateral superó los 46 millones de dólares en 2025, mientras que las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia Israel crecieron un 10 % respecto de 2024 y las exportaciones israelíes al Ecuador aumentaron un 33 % en el mismo período.

Israel constituye un mercado estratégico para la oferta exportable ecuatoriana, anota el Ministerio.

Entre 2020 y 2025, Ecuador exportó 51,9 millones de dólares en productos no petroleros a ese destino, destacándose los jugos y conservas de frutas, los elaborados de banano, los enlatados de pescado, otros productos agrícolas y productos agrícolas en conserva.

La agenda bilateral continuará con reuniones técnicas lideradas por el viceministro de Comercio Exterior, Roger Crespo, junto a su equipo de trabajo, a fin de impulsar acciones concretas que fortalezcan el comercio, promuevan nuevas inversiones y generen mayores oportunidades para los sectores productivos de ambos países. EFE

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