Ecuador eleva a naranja la alerta por El Niño

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Ecuador elevó de amarilla a naranja la alerta por posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño, informó el lunes el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

El Niño aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, desencadenando cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la ONU, prevé este año un «episodio fuerte», entre julio y septiembre.

La medida anunciada por Ecuador, que comprende a 17 de las 24 provincias del país, responde a un aumento en la temperatura del océano, señaló el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el COE.

El gobierno había declarado en mayo la alerta amarilla en aquellas provincias con una altitud de hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, más susceptibles a El Niño.

«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», explicó Luque.

Agregó que el gobierno ha destinado unos 600 millones de dólares para prevención ante la llegada del fenómeno climático.

Según Luque, por ahora el aumento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses, según los expertos.

El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

pld/mel