Ecuador elimina a Australia y jugará ante Gran Bretaña la segunda ronda de la Copa Davis

(Actualiza con el resultado del último partido)

Quito, feb 8 (EFE).- Ecuador se clasificó este domingo a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis tras ganar en Quito el tercer punto en el partido de dobles contra Australia, con lo que aseguró la serie por 3-0, que posteriormente terminó 3-1, y se enfrentará en septiembre próximo a Gran Bretaña, que eliminó por 4-1 a Noruega.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo otorgaron la clasificación anticipada a Ecuador al imponerse por 7-6 (7-5) y 6-4 a los australianos Rinky Hijikata y Jordan Thompson, que apareció en esta jornada tras superar una lesión que le impidió enfrentarse en la víspera a Álvaro Guillén.

El capitán ecuatoriano, Raúl Viver, tenía puestas sus mayores expectativas en el punto de dobles, no solo por la sincronización, el entendimiento y el buen momento de Escobar e Hidalgo, sino también por su mayor adaptación a la altitud de Quito.

La dupla local respondió con solidez y logró imponerse ante Hijikata y Thompson. La altura de la capital ecuatoriana, situada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, volvió a ser un factor determinante, al incidir en el desgaste físico del equipo australiano.

Este triunfo se sumó a las dos victorias que Ecuador acumuló el sábado, cuando Guillén venció a Hijikata por 6-4, 6-1 y 6-4, mientras que en el segundo partido Andrés Andrade se impuso al australiano James Duckworth por 3-6, 6-3 y 7-5.

Tras el partido de dobles estaba prevista la disputa de dos individuales más, pero desde la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) se precisó a EFE que como la serie se definió de manera anticipada se jugaría solamente uno.

Entonces el capitán Viver le dio la oportunidad al juvenil ecuatoriano Emilio Camacho, de 16 años, para que hiciera su debut en la Copa Davis, partido que ganó el australiano Jason Kubler por 6-4 y 6-2. EFE

