Ecuador emite bonos por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 26 ene (EFE).- Ecuador emitió este lunes bonos por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, una operación calificada por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años, a la vez que evalúa la recompra de bonos que vencen en 2030 y 2035.

Se trata de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, «y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos», señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

El Gobierno de Daniel Noboa ha dado este paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como ‘riesgo país’, quede por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2.000 al llegar al poder en 2023, lo que ha alcanzado con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028). EFE

cbs/sbb