Ecuador entrega a Colombia a ‘Caleño’, presunto cabecilla de la banda Clan del Golfo

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- Ecuador entregó a Colombia a Antonio Quintero Molina, conocido por los alias de ‘Caleño’ o ‘Cali’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de ese país, y que fue detenido el jueves por la Policía ecuatoriana, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

La entrega de Caleño se realizó en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países, «gracias al excelente trabajo de la Subsecretaría de Migración», precisó el ministro en su cuenta de la red social X, donde publicó un video en el que se ve al hombre caminando junto a agentes policiales de Colombia.

«Se acabó la fuga y la impunidad. No hay escondite, no hay frontera y no habrá perdón para el crimen. El que delinque, responde ante la ley», añadió Reimberg.

Caleño fue detenido el jueves en un operativo realizado por la Policía y por funcionarios de la Subsecretaría de Migración en la provincia costera de Santa Elena, una de las más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado y que está bajo estado de excepción por el aumento de los delitos.

Junto al cabecilla criminal, que posee una boleta de difusión azul de Interpol y que tiene antecedentes penales por asesinatos y asociación ilícita, la Policía detuvo a otras ocho personas de nacionalidad colombiana.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Esta detención se da en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos armados nacionales, que se han aliado con organizaciones criminales colombianas para apoderarse de las rutas del narcotráfico y también de zonas de minería ilegal. EFE

cbs/fpa