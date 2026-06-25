Ecuador envía a Venezuela 47 rescatistas y dos perros para apoyar en labores de búsqueda

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Guayaquil (Ecuador), 25 jun (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Quito, la capital de Ecuador, informó que este jueves partirán hacia Venezuela 47 rescatistas y dos perros entrenados para apoyar en las labores de búsqueda tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que se registraron el miércoles en el país caribeño y que hasta el momento dejan 188 muertos y 1.520 heridos.

«Iniciamos la movilización del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR ECU – 01) del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito hacia la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de brindar apoyo especializado en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras», señaló la entidad en un comunicado.

Los bomberos partirán desde la ciudad andina de Latacunga, en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), según anunció la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Los bomberos de Quito obtuvieron en abril pasado la certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de la ONU, que les permite actuar en desastres en todo el mundo bajo una metodología estandarizada.

Su equipo de búsqueda y rescate urbano cumple con «altos estándares de entrenamiento y capacitación», señaló la institución, que agregó que además de los bomberos y perros movilizará seis toneladas de equipamiento que contienen un campamento con autonomía de hasta siete días y sistemas de internet satelital para coordinación y comunicación.

Además, llevarán drones para reconocimiento y evaluación de las zonas afectadas, equipos de corte y perforación, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica para localizar posibles víctimas bajo escombros.

De manera paralela, los venezolanos en el país se han activado para recolectar víveres y dinero para apoyar a las familias afectadas, según informó la Cámara de Comercio Venezolano-Ecuatoriana.

La movilización de los bomberos se realiza después de que el presidente Daniel Noboa señalara la noche del miércoles que había dispuesto el «envío inmediato de ayuda humanitaria» para atender la emergencia en Venezuela, pese a que las relaciones entre ambos países están rotas.

En 2024, el entonces presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en el país andino, después de que Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela tras los comicios de 2024. EFE

cbs/cpy