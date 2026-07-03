Ecuador envía funcionarios de Cancillería a Venezuela para asistir a compatriotas

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Quito, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador enviará este viernes a Venezuela un equipo de funcionarios de la Cancillería para reforzar durante 30 días la atención y protección de los ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

El personal viajará a Caracas en un vuelo de asistencia humanitaria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Los funcionarios prestarán servicios desde la Sección de Intereses de Ecuador en Caracas, donde realizarán las gestiones necesarias para poner operativa la oficina y restablecer la prestación de servicios consulares.

La atención incluirá la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales, asistencia consular y coordinación de retornos asistidos, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado cerca de 37 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

La ayuda es trasladada en un avión Hércules C-130 de la FAE, que en sus vuelos de regreso ha repatriado hasta el momento a 18 ecuatorianos afectados por los sismos, aunque el Gobierno no ha informado de connacionales fallecidos o desaparecidos.

A esta respuesta se suma el envío de 108 bomberos de Quito y Guayaquil para trabajar en las labores de búsqueda y rescate.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

af/jrh