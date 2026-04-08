Ecuador envía nota de protesta a Colombia por declaraciones de Petro sobre Glas

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Quito, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador envió el martes a Colombia una nota diplomática de protesta por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que llamó «preso político» al exvicepresidente correísta Jorge Glas, confirmó este miércoles la Cancillería.

La nota diplomática apunta que, «a diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención (Glas) no es un perseguido político, sino un sentenciado por la Justicia ecuatoriana tras procesos legítimos».

El Gobierno del presidente Daniel Noboa enfatizó que «Ecuador cuenta con un sistema judicial independiente y con mecanismos internos plenamente vigentes para la protección de los derechos de todas las personas privadas en libertad».

«Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención, consagrado en el derecho internacional, en particular en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA)», añadió la Cancillería de Ecuador.

Asimismo, abonó en que «las falsas declaraciones formuladas por el presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas distrayendo la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones», y pidió un mayor compromiso en proteger la frontera común.

En la misma línea se había pronunciado el martes Noboa, al señalar en un mensaje en redes sociales que, «desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador».

El mandatario recordó el prontuario de Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por asociación ilícita y cohecho, y una segunda de 13 años de prisión por peculado.

Glas fue recapturado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México, que Noboa ordenó asaltar después de que el Gobierno mexicano hubiese concedido el asilo diplomático al exvicepresidente al considerarlo un perseguido político.

En ese momento fue recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, y luego fue uno de los primeros que inauguró la Cárcel del Encuentro, la prisión para líderes criminales con la que Noboa busca replicar en Ecuador el modelo carcelario instaurado en El Salvador por Nayib Bukele.

En este tiempo, Glas ha recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas disposiciones para que se revisase las condiciones de su reclusión, algo que el Gobierno de Noboa no ha atendido hasta el momento.

El sábado pasado, un juez de Ecuador negó un recurso de habeas corpus correctivo interpuesto para que se le aumenten a Glas las porciones de comida y le otorguen atención especializada en la cárcel, al considerar que no se han violado sus derechos y que recibe lo que exigía.

Colombia y Ecuador están inmersos en una guerra comercial con aranceles de hasta el 50 % y otras sanciones económicas a iniciativa de Noboa, que busca forzar a Petro a mejorar la seguridad en la frontera y evitar que lleguen grandes cantidades de cocaína a Ecuador. EFE

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