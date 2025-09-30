The Swiss voice in the world since 1935
Ecuador es elegido miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional

Guayaquil (Ecuador), 30 sep (EFE).- Ecuador fue elegido como miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de la ONU encargado de velar por el sistema aéreo mundial, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La elección de Ecuador para el periodo 2025–2028 se realizó en la sede de la OACI, en Montreal, Canadá, y recibió 152 votos, «lo que representa un hito al ser Ecuador uno de los países más votados en esta elección», aseguró la Cancillería en un comunicado.

De acuerdo al ministerio, el Consejo, órgano rector de la OACI, establece los lineamientos para la labor de la Organización intergubernamental encargada de coordinar los principios de la navegación aérea internacional conforme el Convenio de Chicago.

El embajador de Ecuador en Canadá, Esteban Crespo, aseguró en un video que el número de votos alcanzados por Ecuador se debe a la «alta visibilidad alcanzada por una política exterior acertada del presidente de la República (Daniel Noboa) en acompañamiento de la canciller (Gabriela Sommerfeld)».

Agregó que estar en el Consejo de esta organización es importante porque están teniendo «una voz y un voto en una industria creciente que conecta al planeta y desarrolla nuestras economías».

«Pronto tendremos más noticias desde Montreal», añadió el diplomático.

La Cancillería aseguró que con esta oportunidad Ecuador busca «contribuir significativamente» a la evolución del sector aeronáutico, a través de la promoción del desarrollo de normas y estándares internacionales con el objetivo de alcanzar una «aviación segura, resiliente, accesible y respetuosa con el medio ambiente». EFE

cbs/gpv

