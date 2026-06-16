Ecuador espera desde diciembre un «moderado» evento de El Niño

afp_tickers

3 minutos

Ecuador estima que el impacto de El Niño de 2026-27 será «moderado» en su territorio, donde el fenómeno climático ha dejado cientos de muertos y millonarias pérdidas en años anteriores, dijo el lunes a la AFP la secretaria de Gestión de Riesgos.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

El evento más fuerte desde 1950 en el país sudamericano fue el de 1997-98, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

«Se habla de una situación de moderado», manifestó a la AFP Carolina Lozano, secretaria (ministra) ecuatoriana de Gestión de Riesgos.

Agregó que en el caso de su nación, El Niño «se estaría configurando para el último mes de este año» y su mayor impacto se registraría durante el primer trimestre de 2027.

La cartera de Lozano declaró en mayo la alerta amarilla en determinadas zonas de hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, de 17 de las 24 provincias de Ecuador, donde hay mayor susceptibilidad ante posibles impactos asociados a El Niño.

La funcionaria indicó que las provincias costeras de Los Ríos, Guayas y El Oro (en el suroeste) son donde «históricamente» hay «mayores afectaciones» por el fenómeno climático, que se desarrolla cuando la nación sudamericana enfrenta una época lluviosa desde enero que deja 20 muertos, además de 129.000 personas y 36.000 casas afectadas.

Estamos «trabajando en un eje de prevención. La idea es minimizar el impacto. No podemos evitar que ocurra el evento», añadió.

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos consideran que hay un 63% de probabilidades de que se produzca «un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero (próximos), situándose entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950».

«El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia», señaló la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de NOAA.

Con alrededor de una decena de volcanes activos, algunos en proceso de erupción, Ecuador registra 67 tipos de riesgos para la población como sismos, inundaciones y derrumbes.

El país está sobre el denominado cinturón de fuego que en América va desde Alaska hasta Chile y donde las placas marinas y las terrestres convergen y friccionan generando constantes movimientos telúricos.

En abril de 2016, un terremoto de 7,8 de magnitud devastó poblados de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, causando la muerte de casi 700 personas.

sp/pld/cjc