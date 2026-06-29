Ecuador espera enviar esta semana un avión a Venezuela con ayuda humanitaria cada día

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Quito, 29 jun (EFE).- El Gobierno ecuatoriano espera poder enviar a Venezuela un avión por día durante esta semana con la ayuda humanitaria que está recopilando en nueve centros instalados en diversas provincias del país para los damnificados por los terremotos, que hasta el momento dejan al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos.

«Desde la sociedad civil y la empresa privada sale un avión de 50 toneladas. Nosotros vamos o pretendemos mandar alrededor de un avión diario también. Tenemos rescatistas en el punto y seguiremos receptando cuánto el pueblo siga trayendo», señaló este lunes la vicepresidenta del país, María José Pinto, quien supervisaba la recogida en uno de los centros instalados en la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito.

El Ejecutivo habilitó estos espacios para canalizar de manera organizada la ayuda humanitaria procedente de las donaciones ciudadanas, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales, «mediante un proceso que garantice la adecuada recepción, clasificación y gestión eficiente de los recursos para su entrega oportuna a la población afectada», según señaló el pasado sábado.

La vicepresidenta explicó que están recopilando solo lo que desde Venezuela se les ha pedido, como agua potable embotellada, carpas familiares, colchones, productos de limpieza, toallas, pañales desechables, utensilios de cocina, platos y vasos de plástico o de acero inoxidable y otros.

«Hemos recibido muchísima ayuda. Lo que más tenemos es agua, que es lo que el pueblo venezolano más nos ha pedido. Hay pasta de dientes, cepillos, jabón, y necesitamos cosas para alojamiento temporal. Hay gente sin casa, sin tener dónde dormir», resaltó.

Solo en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, por ejemplo, las autoridades han señalado que esperan recolectar unas ocho toneladas de donaciones entre el domingo y lunes.

Está previsto que los centros de acopio estén abiertos hasta el final de semana, pero el Gobierno ampliará los días «si es necesario» recoger más insumos para enviar a Venezuela, precisó Pinto.

«Nosotros vivimos esto en el 2016», dijo al recordar el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió las costas del país andino el 16 de abril de 2016 y que dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos.

Comentó, para los venezolanos, que en momentos como estos hay que mantener la «fe, esperanza y resiliencia».

En paralelo, la comunidad venezolana y entidades como la Cámara de Comercio Venezolano Ecuatoriana han reunido más ayuda para enviar al país caribeño.

Lo que se recoja en los centros habilitados por el Gobierno se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

La Cancillería aseguró el jueves que no tenía informaciones oficiales de personas afectadas por los terremotos, aunque repatrió el viernes a tres ciudadanos que estaban en «situación vulnerable», quienes llegaron al país en un avión militar que llevó a los primeros rescatistas hasta Venezuela. EFE

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