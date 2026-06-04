Ecuador espera extraditar este mes a EE.UU. a dos miembros de una peligrosa banda criminal

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Quito, 4 jun (EFE).- Ecuador espera extraditar este mes a Estados Unidos a dos ecuatorianos, miembros de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más peligrosas del país, una vez que se hayan completado todos los procesos correspondientes, dijo este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

«Ya el proceso está completo. Solamente estamos esperando ya la coordinación del avión que venga para que ya sean enviados hacia los Estados Unidos», dijo en el programa Visionarias, en el que precisó que las dos personas están ahora en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

«Se trata de Celso Moreira, alias Patucho Celso, (quien) pidió a gritos ser extraditado (…) y alias Topo, un criminal peligroso de la estructura de Los Choneros», dijo el ministro quien espera que en dos o tres semanas se concrete la extradición.

Además, «hay procesos que están en marcha sobre otros delincuentes más que se encuentran en la cárcel del Encuentro, pero estamos cumpliendo el proceso correcto para que puedan ser extraditados», avanzó el funcionario.

En marzo pasado, la justicia condenó al Patucho Celso a nueve años y cuatro meses de cárcel por tráfico de armas.

Es considerado por las fuerzas de seguridad como el «líder invisible» de Los Choneros, vinculada también al mexicano cartel de Sinaloa.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas por el Gobierno ecuatoriano como «terroristas», en el marco del ‘conflicto armado interno’, declarado en 2024 por el presidente Noboa, para intentar hacer frente a la escalada de violencia que ha llevado al país a liderar el índice de homicidios en Latinoamérica.

Además, fue catalogada junto a Los Lobos -la otra gran banda criminal del país andino-, como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

Su líder máximo es José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado el año pasado a Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por presunto narcotráfico y otros delitos.

En abril pasado, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aprobó la extradición a Estados Unidos de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, considerado el segundo al mando de Los Choneros, requerido por presunto narcotráfico y uso de armas de fuego.

Topo es, además, líder de Los Fatales, una facción de Los Choneros, y era hombre de confianza de Fito. EFE

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