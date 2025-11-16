Ecuador espera resultados del referéndum que puede llevar a redactar nueva Constitución

3 minutos

Quito, 16 nov (EFE).- Ecuador se encuentra a la espera de los resultados del referéndum celebrado este domingo a iniciativa del presidente Daniel Noboa para decidir, entre otras cuestiones, si el país va a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución y si acepta que vuelvan a instalarse bases militares extranjeras en el territorio nacional.

El escrutinio comenzó a las 17.00 (22.00 GMT) tras cerrar los centros de votación después de una jornada marcada por la normalidad y con una participación superior al 80 % de los cais 14 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, donde también se votaba la reducción de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos.

Los ciudadanos acudieron a las urnas «de forma masiva» y «pacífica», según indicó la presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El día del referéndum, lluvioso en gran parte del país, transcurrió de manera tranquila y sin violencia, según reportó la propia misión de observación electoral de la Organización de Estados Americano (OEA) tras su visita a un colegio electoral de Quito, en el que también indicó que los próximos días emitirían un informe preliminar valorando cómo transcurrió la jornada.

«La gente puede estar con la tranquilidad de que seguimos con la misma fuerza. El pueblo votó por un cambio, y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio», aseveró el presidente tras sufragar en la provincia costera de Santa Elena a primera hora de la mañana.

En torno a las 16:00 (21:00 GMT), el Centro Nacional Electoral (CNE) puso a cero sus sistemas informáticos para empezar a registrar los votos en cuanto cerrasen las mesas. Por ello, se prevé que los primeros resultados empiecen a comunicarse pasadas las 18:00 (23:00 GMT), si bien no se esperan resultados concluyentes antes de las 21.00 (2.00 GMT del lunes 17 de noviembre).

A pesar de que la jornada transcurrió tranquila, en paz, y sin graves incidentes, sí se registró un altercado en la provincia costera de Esmeraldas, donde el presidente de una mesa fue detenido y puesto a disposición judicial por intentar introducir cinco papeletas falsas, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Noboa, que en abril de este fue reelegido hasta 2029, impulsó la celebración de este referéndum por su interés por redactar una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna, instaurada desde 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), no le deja combatir al crimen organizado con mayor «mano dura» ni impulsar la llegada de inversiones y creación de empleo. EFE

af/fgg/raa

(foto) (vídeo)