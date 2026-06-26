Ecuador excluye a empresas de exploración del pago de tasa minera impuesta hace un año

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Guayaquil (Ecuador), 26 jun (EFE).- El Gobierno ecuatoriano anunció este viernes que realizó una actualización de la tasa de supervisión y control minero que impuso en junio de 2025 pese al rechazo del sector, en la que se excluye del pago a «las concesiones que se encuentran en fase de exploración y evaluación económica».

«Con esta actualización, el Estado reconoce la naturaleza de la actividad exploratoria y fortalece las condiciones para atraer nuevas inversiones destinadas a la identificación y desarrollo de recursos minerales, contribuyendo a la sostenibilidad de largo plazo del sector», señaló el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

La cartera de Estado justificó la medida al señalar que esta etapa «se caracteriza por elevados niveles de inversión y riesgo, orientados a la generación de información geológica, estudios técnicos y evaluación del potencial de los recursos minerales, elementos fundamentales para el desarrollo futuro de proyectos productivos».

El ministerio también señaló que la nueva metodología del cálculo de la tasa «incorpora criterios de proporcionalidad que permiten que el financiamiento de las actividades de supervisión y control se ajuste a la realidad operativa de cada régimen y fase minera».

«Este enfoque fortalece la seguridad jurídica, promueve el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos destinados al control de la actividad», añadió.

La tasa minera entró en vigencia en junio del año pasado y con ella el Gobierno tenía el objetivo de recaudar unos 229 millones de dólares, lo que se destinaría a labores de vigilancia, fiscalización y control ambiental del sector, que rechazó la medida al señalar que fomentaría la minería ilegal en lugar de reducirla y la denominó de «asfixiante» y «desproporcionada».

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente señaló este viernes que la proyección de recaudación para las concesiones en explotación y plantas de beneficio asciende a 42,29 millones de dólares, de los cuales 25,91 millones corresponden a concesiones metálicas; 13,49 millones a plantas de beneficio; y 2,89 millones a concesiones no metálicas.

A esta cifra se suma la recaudación generada por las licencias de comercialización, que con 363 licencias activas registradas representa 1,75 millones de dólares adicionales, alcanzando una recaudación total proyectada de 44,04 millones para el ejercicio fiscal 2026. EFE

cbs/jrh