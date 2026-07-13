Ecuador exporta a EE.UU. unos 23.000 kilos de mandarinas vía marítima con tratamiento frío

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Quito, 13 jul (EFE).- Ecuador exportó vía marítima a Estados Unidos 23.430 kilogramos de mandarina de la variedad Tango, procesados mediante «un tratamiento de frío» para garantizar que se mantengan en buen estado hasta su destino, informó este lunes el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El envío corresponde al primer embarque de los seis contenedores que productores de la provincia andina de Imbabura (norte) tienen previsto enviar este año en el mercado estadounidense.

El tratamiento de frío en tránsito es una medida fitosanitaria internacional reconocida que controla plagas cuarentenarias de manera efectiva, sin comprometer la calidad, el sabor ni las propiedades nutricionales de la fruta, facilitando el acceso de las mandarinas ecuatorianas al mercado estadounidense, explicó el Ministerio.

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) certificó la operación tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, de manera que los técnicos realizaron una inspección fitosanitaria de la fruta, calibraron e instalaron sensores de temperatura en el contenedor, supervisaron la carga y colocaron precintos oficiales de seguridad.

El director ejecutivo de Agrocalidad, Lenin Rosero, señaló que durante 2026 está prevista la exportación de 140.550 kilogramos de mandarina Tango, por un valor aproximado de 150.000 dólares.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, destacó que la operación refleja la diversidad productiva de Ecuador y su potencial para abastecer mercados internacionales con productos agrícolas. EFE

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