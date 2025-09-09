The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador expresa «profunda solidaridad» con Israel por atentado que dejó seis muertos

Quito, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador manifestó este lunes su «profunda solidaridad» con Israel a causa del tiroteo que dejó seis muertos cerca de un asentamiento israelí en Jerusalén, entre ellos un español natural de Melilla, en un ataque perpetrado contra una parada de autobús.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa se solidarizó con el pueblo israelí y con los familiares de las víctimas y de los heridos, a la vez que condenó enérgicamente estos ataques y «toda forma de terrorismo contra la población civil».

El suceso ocurrió cuando los dos atacantes, que según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Estos fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional) son relativamente frecuentes, aunque es raro que dejen tantas víctimas como el de hoy.

En Cisjordania ocupada, donde los ataques de colonos israelíes contra palestinos y las redadas del Ejército israelí se han vuelto más frecuentes y violentas a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 181 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó el año, 37 de ellos menores, según el recuento de la ONU.

Desde los ataques de Hamás, la administración de Noboa ha mantenido una posición de respaldo hacia Israel, uno de sus principales apoyos internacionales para la cooperación en seguridad y defensa así como con diversos contratos de equipamiento militar para las fuerzas de seguridad ecuatorianas, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el mandatario contra el crimen roganizado. EFE

