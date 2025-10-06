The Swiss voice in the world since 1935
Ecuador expulsa a un periodista español que cubría protestas por considerarlo una «amenaza»

Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas indígenas contra el gobierno por considerarlo una «amenaza» para la seguridad del país, informó este lunes la presidencia. 

El comunicador Bernat-Lautaro Bidegain registraba las manifestaciones en contra del alza del precio del diésel para el medio digital Globalat, según sus redes sociales.

La semana pasada realizó la cobertura del sepelio de un manifestante indígena muerto por impactos de bala en la región de Imbabura (norte), foco de las protestas contra el presidente Daniel Noboa. 

Organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que el domingo fue detenido «en un proceso plagado de irregulares y violaciones al debido proceso». 

La vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo, dijo a periodistas el lunes en una rueda de prensa que Bidegain fue deportado debido a que representaba «una amenaza para la seguridad». La funcionaria aseguró que existe un informe en su contra, pero que es de carácter privado. 

El periodista aseguró en Instagram que fue enviado en la madrugada de Quito a Bogotá para luego ser trasladado a España. Consultadas por la AFP, las autoridades colombianas no confirmaron su ingreso al país.

En videos que replicó se le ve levantando un brazo en señal de protesta y rodeado de funcionarios ecuatorianos. También aparece en la parte trasera de un automóvil que conduce un uniformado.

Noboa declaró el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país ante la radicalización de las protestas de indígenas con el bloqueo de varías vías. 

Las protestas dejan unos 150 heridos entre civiles, militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés.

En mayo, Bidegain informó que Panamá le negó el ingreso y lo deportó en el marco de unas manifestaciones contra el presidente José Raúl Mulino.

sp-das/db

