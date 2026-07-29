Ecuador impide el ingreso de un ciudadano peruano con antecedentes judiciales en su país

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Quito, 29 jul(EFE).- El Ministerio ecuatoriano del Interior informó este miércoles de que no se permitió el ingreso en la nación andina de un ciudadano peruano que tiene antecedentes judiciales en su país.

En sus redes sociales, el Ministerio señaló que la Dirección General de Inteligencia inadmitió el ingreso al país de Oliveer S.A., al incumplir la normativa migratoria vigente.

Durante el control migratorio se verificó, con información proporcionada por las autoridades competentes de Perú, que el ciudadano registraba antecedentes judiciales por presuntos delitos de violación sexual, lesiones y violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar.

La medida de inadmisión se adoptó respaldada por la Ley Orgánica de Movilidad Humana y garantizando el debido proceso, aseguró el Ministerio del Interior. EFE

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