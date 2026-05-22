Ecuador impide el ingreso de un guatemalteco investigado por presunta violación a menor

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Quito, 22 may (EFE).- La Policía ecuatoriana de Migración impidió el ingreso en el país andino de un ciudadano guatemalteco, investigado en su nación por presunta violación a una menor, informó este viernes el Ministerio del Interior.

Según el Ministerio, en la zona de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, personal de la Subsecretaría de Migración identificó al ciudadano, que pretendía ingresar al país en calidad de turista.

Relató que durante la entrevista migratoria, el ciudadano incurrió en contradicciones sobre su itinerario y permanencia en territorio ecuatoriano.

Posteriormente, mediante verificaciones e intercambio de información migratoria internacional, se determinó que mantenía «un proceso pendiente por el presunto delito de violación a una menor de edad en su país de origen», indicó el Ministerio en sus redes sociales.

Ante estos antecedentes, se procedió con «la inadmisión del ciudadano extranjero, al ser considerado una amenaza para la seguridad pública y la estructura del Estado», finalizó. EFE

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