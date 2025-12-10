Ecuador impide el ingreso de un mexicano condenado en Estados Unidos por narcotráfico

1 minuto

Quito, 10 dic (EFE).- La Policía de Ecuador impidió el ingreso por el aeropuerto internacional de Quito de un ciudadano mexicano condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, informó este miércoles el ministerio del Interior.

Anotó que junto a la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, la Policía «inadmitió a un ciudadano mexicano que registraba antecedentes penales de alta relevancia internacional».

A través de controles migratorios y cooperación internacional, se confirmó que el ciudadano fue condenado en EE. UU. por narcotráfico y lavado de dinero, y deportado a México para cumplir una pena de 300 meses, detalló.

«El sujeto, además, sería integrante de una organización criminal», señaló en sus redes sociales.

El Ministerio sostuvo que la oportuna intervención impidió el ingreso del extranjero a Ecuador, «fortaleciendo las acciones para proteger el orden interno y la seguridad ciudadana». EFE

