The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador impide ingreso de colombiano con alerta roja de Interpol en caso de narcotráfico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 2 sep (EFE).- Ecuador impidió el ingreso al país del ciudadano colombiano identificado como Samir R.R., quien tiene una alerta roja de interpol por el presunto delito de narcotráfico, informó este martes el Ministerio del Interior.

Detalló que durante un control migratorio en el aeropuerto internacional ‘Mariscal Sucre’, de Quito, fue ‘inadmitido’ el extranjero «que pretendía ingresar con pasaporte dominicano y registraba alerta roja de Interpol por narcotráfico».

Tras la verificación realizada por la Subsecretaría de Migración, fue puesto de inmediato a órdenes de la autoridad competente y, en coordinación con Colombia, el ciudadano fue trasladado hacia su país de origen, señaló el Ministerio en sus redes sociales.

Las autoridades han reforzado los controles en todo el país ante los altos índices de inseguridad que afronta la nación, atribuidos a bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

Ecuador se encuentra, desde inicios de 2024, bajo un ‘conflicto armado interno’ declarado por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, causante de una escalada de violencia sin precedentes que ha llevado al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. EFE

sm/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR