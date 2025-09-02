Ecuador impide ingreso de colombiano con alerta roja de Interpol en caso de narcotráfico

1 minuto

Quito, 2 sep (EFE).- Ecuador impidió el ingreso al país del ciudadano colombiano identificado como Samir R.R., quien tiene una alerta roja de interpol por el presunto delito de narcotráfico, informó este martes el Ministerio del Interior.

Detalló que durante un control migratorio en el aeropuerto internacional ‘Mariscal Sucre’, de Quito, fue ‘inadmitido’ el extranjero «que pretendía ingresar con pasaporte dominicano y registraba alerta roja de Interpol por narcotráfico».

Tras la verificación realizada por la Subsecretaría de Migración, fue puesto de inmediato a órdenes de la autoridad competente y, en coordinación con Colombia, el ciudadano fue trasladado hacia su país de origen, señaló el Ministerio en sus redes sociales.

Las autoridades han reforzado los controles en todo el país ante los altos índices de inseguridad que afronta la nación, atribuidos a bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

Ecuador se encuentra, desde inicios de 2024, bajo un ‘conflicto armado interno’ declarado por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, causante de una escalada de violencia sin precedentes que ha llevado al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. EFE

sm/gad