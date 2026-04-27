Ecuador impulsa alianza parlamentaria en América Latina para construir una agenda común

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Guayaquil (Ecuador), 27 abr (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Niels Olsen, impulsa una alianza parlamentaria en América Latina con el objetivo de construir una agenda común en temas como seguridad e inversiones, que cuenta con el apoyo de Chile, Uruguay y Argentina, informó este lunes el Legislativo ecuatoriano.

Esta alianza busca avanzar hacia la conformación de la Red Parlamentaria de Latinoamérica, un «espacio de diálogo directo entre poderes legislativos para compartir experiencias, identificar soluciones aplicables y coordinar respuestas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales», añadió en un comunicado.

La propuesta nació durante un viaje que realizó Olsen, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), a estos países, en los que se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Rodrigo Goñi; la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara Baja de Chile, Paulina Núñez y Jorge Alessandri, respectivamente; y con el titular de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem.

«Los parlamentos tienen que hablar entre sí. No hay integración real si no pasa también por los Legislativos. La región enfrenta desafíos comunes que deben ser abordados de manera conjunta», señaló Olsen.

Durante la visita a Chile se firmó un memorando de entendimiento con el Congreso de ese país y las conversaciones estuvieron enfocadas en la modernización digital parlamentaria, la transparencia legislativa y la transferencia de herramientas tecnológicas desarrolladas por Chile para agilizar su trabajo legislativo.

En ese marco, Olsen señaló que la institución avanza en la implementación de herramientas tecnológicas, entre ellas la plataforma de inteligencia artificial ANIA, cuya inauguración está prevista para el próximo mes.

En Uruguay, las conversaciones giraron en torno a la regulación de la inteligencia artificial, la gobernanza de tecnologías emergentes y marcos normativos para la modernización del Estado.

Mientras que en Argentina, Olsen y Menem intercambiaron experiencias sobre digitalización parlamentaria y marcos legislativos para la atracción de inversiones.

Además, Olsen se reunió con la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich con quien abordó estrategias de cooperación legislativa en materia de seguridad regional y lucha contra el crimen transnacional.

La Asamblea ecuatoriana señaló que está previsto que este año se realice en el país andino el primer encuentro formal de esta alianza parlamentaria regional, una cita en la que se espera reunir a los primeros países vinculados y abrir la participación a otros parlamentos de Latinoamérica.

Ello, con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas, establecer prioridades de cooperación y avanzar en mecanismos de intercambio legislativo que puedan sostenerse en el tiempo. EFE

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